كشفت وكالة أنباء (الأناضول)، نقلاً عن مصادر عسكري، يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماعات تركية أمريكية بشأن تنسيق تسيير الدوريات في منطقة منبج بريف حلب، وذلك عقب اتفاق البلدين على خارطة طريق بشأن المدينة.

واشارت المصادر الى ان "الطرفين التقيا مرتين في 22 و23 الشهر الجاري قبيل الدورية الرابعة التي استكملت في 24 حزيران الحالي".

وتجري القوات التركية والأمريكية دورياتها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق بينهما.

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت، في 18 حزيران الجاري، بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، الشهر الجاري، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.