نفت روسيا، يوم الاثنين، شن عمليات قصف ضد مواقع لمسلحي"الجيش الحر" في جنوب سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت قاعدة حميميم، عبر صفحتها على (فيسبوك)، ان "القاذفات الروسية لا تستهدف مواقع مسلحي الحر أو المعارضة المسلحة على الإطلاق، وتقتصر مهامنا على محاربة التنظيمات الإرهابية المتمثلة بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الذين يتواجد بشكل علني جنوبي البلاد".

وتشارك طائرات حربية روسية منذ ليل السبت وللمرة الأولى منذ عام، في شن غارات ضد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد دعماً للجيش النظامي.

وكان عضو المجلس العسكري في "الجيش الحر" أيمن العاسمي نفى، في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط)، وجود «جبهة النصرة" بدرعا منذ العام 2014، معتبراً أن الأنباء عن القتال ضد «النصرة» هو «ذريعة لتغطية القصف الهمجي ".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ نحو اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من أهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.