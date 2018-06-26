أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا، ليلة الاثنين، يعتبر "اعتداء سافر" على البلاد.

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وأشارت القاعدة، عبر صفحتها (فيسبوك)، الى ان "تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لهجمات متكررة على مواقع القوات الحكومية السورية في سوريا بحجة تواجد مقاتلين ينتمون لحزب الله اللبناني هو أمر غير مقنع ولا يمكن استخدامه كمبرر لتلك الهجمات ".

وسقط صاروخين إسرائيليين ، ليلة الاثنين- الثلاثاء، قرب مطار دمشق الدولي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية ، فيما اعلن (المرصد السوري لحقوق الانسان) ان الصاروخين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني .

وهذه ليست المرة الأولى الذي يتعرض فيها محيط المطار للاستهداف، حيث سبق ان شنت اسرائيل ضربات جوية قرب المطار في نيسان العام الماضي..

ولم يرد حتى الان أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي على مجريات الحادثة.

ويأتي الحادث الجديد عقب ساعات على إطلاق اسرائيل صاروخا من طراز "باتريوت" على طائرة دون طيار قادمة من سوريا، إلا أنه لم يصبها.

ويشن الجيش النظامي منذ أيام عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد المتاخمة للخط الفاصل بين سوريا و الجولان المحتل، رغم تهديدات واشنطن وتحذيرات وضغوطات دولية بوقف القصف والالتزام باتفاق "خفض التصعيد"..

وشنت اسرائيل في الفترة الاخيرة سلسلة غارات على اهداف قالت انها استهدفت منها مواقع عسكرية إيرانية او تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق بسوريا، مهددة مراراً بالرد بكل قوة على أي انتهاك لسيادتها وتهديد أمنها