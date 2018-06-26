قدرت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن نحو 45 ألف شخص فروا من المعارك المندلعة في محافظة درعا جنوب سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه قوله ان "مدنيين من بينهم أطفال سقطوا بين قتيل ومصاب وأن مستشفى توقف عن العمل بسبب ضربة جوية".

فيما قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية بتينا "نتوقع أن يزيد عدد النازحين إلى قرابة المثلين مع تصاعد العنف".

ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، والتي بدأها منذ نحو اسبوع، ضد فصائل معارضة، في جنوب سوريا لاسيما في مناطق بريف درعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وسط حركة نزوح من اهالي المناطق، فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم حققه النظامي في المنطقة.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.