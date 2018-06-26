سجل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً عن آخر سعر له، وبلغ غرام الـ21 قيراط 16300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ16300 ليرة للمبيع، وبـ16200 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ13971 ليرة للمبيع، و13871 ليرة للشراء.

وكان سعر الذهب في الأيام الماضية استقر عند حدود 16100 ليرة لعيار الـ21 قيراط.

سيريانيوز