سقط صاروخين إسرائيليين ، ليلة الاثنين- الثلاثاء، قرب مطار دمشق الدولي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية .

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " صاروخين إسرائيليين سقطا في محيط مطار دمشق الدولي".

ولم تعط الوكالة أية تفاصيل إضافية.

من جهته، قال مدير (المرصد السوري لحقوق الإنسان ) رامي عبد الرحمن، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الصاروخين الإسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار".

وأشار عبد الرحمن إلى أن "القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة".

ونشر نشطاء مقطع فيديو قالوا فيه إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية في محيط المطار.

من جانبه، أوضح مصدر أمني سوري رفيع لوكالة (سبوتينك)، أن "ضربة معادية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي"، دون أن يحدد هوية الجهة المعتدية.

ورجح المصدر أن يكون هذا العدوان قد تم "باستخدام صواريخ من خارج الحدود السورية"، مؤكدا "عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، فيما وقعت أضرار مادية وصفها بالبسيطة".

وهذه ليست المرة الأولى الذي يتعرض فيها محيط المطار للاستهداف، حيث سبق ان شنت اسرائيل ضربات جوية قرب المطار في نيسان العام الماضي..

بدورها، أفادت وكالة (الاناضول)، نقلا عن مصادر محلية، إنه "بعد القصف الإسرائيلي قامت دفاعات النظام الجوية بإطلاق صاروخ على الطائرة التي نفذت القصف فتم اعتراضه من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث انفجر الصاروخ في سماء بلدة الحارة بريف درعا الشمالي".

كما استهدف القصف الإسرائيلي "منصة للصواريخ عند محاولة قوات النظام إطلاق صاروخ من "الفوج 79" ببلدة جباب بريف درعا الشمالي"، بحسب المصادر ذاتها.

ووفق المصادر، فإن "سربا من الطائرات الإسرائيلية اخترق بعد ذلك الأجواء السورية وحلق في سماء ريفي القنيطرة ودرعا بشكل مكثف لوقت طويل".

ولم يرد حتى الان أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي على مجريات الحادثة.

ويأتي الحادث الجديد عقب ساعات على إطلاق اسرائيل صاروخا من طراز "باتريوت" على طائرة دون طيار قادمة من سوريا، إلا أنه لم يصبها.

ويشن الجيش النظامي منذ أيام عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد المتاخمة للخط الفاصل بين سوريا و الجولان المحتل، رغم تهديدات واشنطن وتحذيرات وضغوطات دولية بوقف القصف والالتزام باتفاق "خفض التصعيد"..

وشنت اسرائيل في الفترة الاخيرة سلسلة غارات على اهداف قالت انها استهدفت منها مواقع عسكرية إيرانية او تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق بسوريا، مهددة مراراً بالرد بكل قوة على أي انتهاك لسيادتها وتهديد أمنها.