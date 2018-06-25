بلغ المنتخب البرتغالي الدور ثمن النهائي لكأس العالم روسيا 2018 رغم تعادله 1-1 مع المنتخب الإيراني، وخاض منتخب المغرب ملحمة بطولية ضد نظيره الإسباني وكان قريباً من انتزاع فوز تاريخي قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل (2-2) الاثنين في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

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سجل ريكاردو كواريشما (33) هدف البرتغال، فيما سجل كريم أنصاري فارد هدف إيران في الدقيقة 90+3.



وهذا التعادل سمح للبرتغال ببلوغ الدور القادم بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إسبانيا الأولى والمتعادلة 2-2 مع المغرب.

سجل أهداف المنتخب الإسباني إيسكو في الدقيقة 19، وإياجو أسباس في الدقيقة 93، بينما جاءت ثنائية المنتخب المغربي بتوقيع خالد بوطيب ويوسف النوصيري في الدقيقتين 14 و81، من زمن اللقاء.



وسيواجه المنتخب الإسباني صاحبة صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، نظيره الروسي صاحب الأرض في دور الـ16 من البطولة، فيما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الإوروغوباني متصدر المجموعة الأولى.