نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود وجود دراسة لتخفيض أسعار النقل بين المحافظات، معتبراً أن التعرفة لم تعدل إطلاقاً لا قبل الأزمة ولا بعدها.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية ،عن مقصود قوله في تصريح لها : ان "الأسعار تحدد حسب المسافة الكيلومترية لكل وسيلة نقل على حدة، وهي محددة مركزياً بين المحافظات، علماً أن سقف هذه التعرفة 5 ل.س لكل كيلو متر".

واضاف أن "مديريات النقل في المحافظات هي المسؤولة عن تطبيق التعرفة المحددة"، من دون أن يتحدث عن وجود أي إجراءات تدرس من الوزارة تخص هذا الموضوع.

وكانت محافظة ريف دمشق, اصدرت في شباط الماضي،قراراً رفعت بموجبه أجور وتعرفة نقل الركاب في المحافظة ليشمل جميع تفرعات ريف دمشق.

يشار الى انه بعد رفع سعر المازوت، في حزيران 2016، من 135 إلى 180 لم يطرأ أي تعديل على أجور النقل.