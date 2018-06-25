أعلن وزير التربية هزوان الوز ، يوم الاثنين، أن الوزارة ستصدر مطلع تموز القادم أسماء الدفعة الثانية من المدرسين الناجحين في مسابقة الفئة الأولى.

ونقلت وكالة الانباء "سانا" عن الوز قوله، خلال جلسة لمجلس الشعب، اليوم الاثنين، ان "الوزارة ستصدر مطلع تموز القادم أسماء الدفعة الثانية من المدرسين الناجحين في مسابقة الفئة الأولى بعد حصر الشواغر ودراسة التنقلات في المحافظات"، مبينا أنه "ستتم تغطية كل ما طلبته مديريات التربية من مدرسين وفق الشواغر والاعتمادات المتوافرة."

وفيما يتعلق بمسابقة الفئة الثانية، أكد وزير التربية أن "الوزارة انتهت حاليا من المقابلات الشفوية ومعامل التثقيل للمتقدمين ليصار إلى إصدار نتائج المسابقة في وقت لاحق"، موضحا أن "الوزارة سترفع عدد المقبول تعيينهم من الدفعة الأولى من مسابقة الفئة الثانية سواء كانوا مدرسين مساعدين أو معلمي حرف".

وافاد الوزير الوز إلى أن "العسكريين الناجحين في المسابقة سيتم الاحتفاظ بشواغرهم لحين تسريحهم ليصار إلى تعيينهم لاحقا في مديريات التربية".

وكان وزير التربية هزوان الوز اعلن مؤخرا انه سيتم تعيين الدفعة الثانية من الناجحين في مسابقة التربية في الشهر الثامن لهذا العام.

وكانت وزارة التربية وافقت، في ايار الماضي، على تعيين 133 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات لدورة الفصل الثاني من العام الدراسي 2016-2017.

كما وافقت الوزارة في أيار العام الماضي عام 2017 على تعيين 296 معلم صف من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.

و سبق و خصصت وزارة التربية في العام الماضي 3100 فرصة عمل لأشخاص من مختلف المحافظات ممن تقدموا لمسابقة توظيف أجرتها الوزارة حيث تم تخصيص 50% منها لذوي الشهداء.