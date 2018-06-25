أصيب طفل بجروح، يوم الاثنين، جراء انفجار وقع في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محطة القطار في محيط مدينة جسر الشغور، مااسفر عن اصابة طفل.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ، تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.