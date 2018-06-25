سقط ضحايا في صفوف القوات الكردية، يوم الاثنين، جراء تعرضهم لحادثة اطلاق نار في ريفي دير الزور و الحسكة الشمالي الغربي .

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عدد من مسلحي "الوحدات الكردية" سقطوا مابين قتيل وجريح إثر استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين في مدينة رأس العين بالحسكة..

وجاءت الحادثة بعد عملية عسكرية شنتها قوات "قسد" في ريف الحسكة من اجل استعادة بلدة الدشيشة، والتي تمكنت من السيطرة عليها في 16 الشهر الجاري، بعد معارك مع "داعش"

وفي حادثة مشابهة، اعلنت المصادر عن مقتل أحد مسلحي «قسد» إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، قرب معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي.

وتعرضت القوات الكردية منها عنار تابعة لـ"قسد" في الفترة الاخيرة للاستهداف بواسطة تفجيرات بعبوات ناسفة او سيارات مفخخة او اطلاق نار، في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بعدة مناطق بشمال سوريا، اسفرت عن مقتل واصابة عدد منهم.