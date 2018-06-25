قررت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ وحظر التجول في مدينة الرقة.

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و أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لساحة الرقة، بحسب مواقع كردية، عن "إنهاء حالة الطوارئ في مدينة الرقة قبل أوانها المحدد، بعد تحقيق العملية الأمنية أهدافها في وقت قياسي"

وفرضت "قسد"، يوم الاحد، حالة طوارئ وحظرا للتجول في مدينة الرقة لمدة 48 ساعة، تحسباً لهجمات قد يشنها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) داخل المدينة.

وبسطت "قسد"، التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، في تشرين الأول الماضي، سيطرتها على مدينة الرقة ، بعد معارك دامت أشهر ضد "داعش".

ونفذ "داعش"، منذ طرده من الرقة، هجمات وتفجيرات، بواسطة عبوات ناسفة او سيارات مفخخة، استهدفت "قسد" في محيط المدينة .