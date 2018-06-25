سقط ضحايا أطفال، يوم الأحد، جراء انفجار لغم في بلدة مسرابا بالفوطة الشرقية بريف دمشق.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة ان لغم ارضي من مخلفات مجموعات مسلحة انفجر في بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية.

وتحدثت بعض المصادر ان الحادثة اسفرت عن مقتل طفل واصابة 3 اخرين بجروح .

وبسط الجيش النظامي سيطرته على منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد التوصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة يقضي باجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم باتجاه الشمال السوري ، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي.

وتعمد التنظيمات المسلحة الى زرع الألغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا جراء انفجارها.