واصل الجيش النظامي، يوم الاثنين، تقدمه في دير الزور، حيث تمكن من استعادة مساحة تقدر بـ1800 كم مربع غرب البوكمال، بعد معارك مع تنظيم "داعش".



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وأفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلا عن مصدر عسكري، ان الجيش النظامي حرر منطقة تقدر مساحتها ب (1800) كم مربع، ووصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال بعد القضاء على أعداد كبيرة من "داعش" .

كما ذكرت وكالة (سانا ) أن "وحدات من الجيش استعادت مساحات جديدة واسعة في البادية، بعد مقتل مسلحي «داعش» الذين تسللوا إليها خلال الفترة الأخيرة."

وكان الجيش النظامي استعاد، الأربعاء الماضي، السيطرة على المنطقة الواقعة بين قرية معيزيلة والمحطة الثانية وفيضة بن موينع ، وحرر أكثر من 1200 كم مربع بريف دير الزور بعد معارك مع "داعش".

وسبق للنظامي ان سيطر في كانون الأول الماضي، على كامل حوض الفرات، بعد معارك مع "داعش".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولايزال تنظيم "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.