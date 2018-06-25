أعاد منتخب الأوروغواي نظيره الروسي المضيف الى أرض الواقع وانتزع منه صدارة المجموعة الأولى باكتساحه 3-صفر الاثنين في سامارا، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال 2018 في كرة القدم.

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ودخلت روسيا الى النهائيات على خلفية 7 مباريات متتالية وثمانية أشهر دون فوز، لكنها ضربت بقوة باكتساحها السعودية 5-صفر ثم مصر 3-1، لتضمن تأهلها بصحبة الأوروغواي الفائزة على ممثلي العرب بنتيجة واحدة (1-صفر)، الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي (1991).



لكن البلد المضيف اصطدم الإثنين بواقعية بطل 1930 و1950 ونجميه لويس سواريز وادينسون كافاني اللذين كانا على موعد مع الشباك، وسوء الحظ بعد تلقيه الهدف الثاني بالخطأ من هدافه دينيس تشريتشيف الذي تحولت تسديدة دييغو لاكسالت منه وخدعت حارسه ايغور اكينفييف.



كما تأثر فريق المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف بإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد ايغور سمولنيكوف لحصوله على انذارين.



وفي اللقاء الثاني ضمن نفس المجموعة، سجل سالم الدوسري هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليتيح لمنتخب بلاده السعودية فرصة حسم القمة العربية التي جمعته بنظيره المصري في مدينة فولغوغراد بنتيجة 2-1، وخرجت مصر من البطولة من دون أي نقطة.