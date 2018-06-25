قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الاثنين، ان تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية" حتى يتسنى للاجئين العودة إلى سوريا بأمان.

ونقلت وكالة (رويترز) عن أردوغان قوله، في خطاب النصر في الانتخابات، ان "تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية حتى تتحرر الأراضي بشكل كامل، وسنرفع من مكانة دولتنا في المحافل الدولية.. ليس أمامنا وقتا لإضاعته، نحن نعرف ذلك".

وكان الرئيس التركي أكد مرارا عزم بلاده على مواصلة عملياتها العسكرية لتدمير معاقل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا.

وترى تركيا أن وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له ، في حين تعارض روسيا والنظام السوري التواجد التركي وتعتبره "غير شرعي" و "احتلال".

وشنت تركيا، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية بسوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، باسم "غصن الزيتون"، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بريف حلب.

تلا ذلك التوصل لاتفاق مع واشنطن حول خارطة طريق بخصوص مدينة منبج بريف حلب، الخاضعة لسيطرة الأكراد، حيث يتضمن الاتفاق تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

يشار إلى أن تركيا هددت سابقا بشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية قريباَ.

سيريانيوز