أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، عن "تحضير روسي أردني لمباحثات ثنائية حول جنوب سوريا".

وقال بوغدانوف في تصريحات للصحفيين أنه "سيتم بحث جنوب سوريا على المستوى الثنائي (الروسي- الأردني) في الوقت الراهن".

وأضاف بوغدانوف أن "وزير الخارجية الأردني سيزور موسكو لهذا الغرض، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين الآن لتحديد موعد الزيارة".

وجاء كلام بوغدانوف، رداً على ما نشر مؤخراً من التحضير لعقد مباحثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأردن لبحث الوضع في جنوب سوريا.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن يوم الجمعة 23 حزيران الجاري، عن اتصالات مكثفة يجريها الأردن مع شريكيه في اتفاق "خفض التصعيد" في الجنوب السوري الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بهدف الحفاظ على الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي تم بموجبه".

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، والبدء بعمليات عسكرية تشنها القوات النظامية منذ أيام.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

سيريانيوز