أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم الاثنين، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أجلى بالمروحيات اثنين من قياديي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في منطقة تويمين على الحدود السورية العراقية المشتركة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر أهلية أن "قوات أمريكية نفذت عملية إنزال عبر حوامتين تابعتين للتحالف الدولي في منطقة تويمين عند الحدود السورية العراقية وقامت بنقل اثنين من عناصر تنظيم داعش إلى مقر للقوات الأمريكية المحتلة بمدينة الشدادي ".

ولفتت المصادر إلى أن "عملية الإنزال الجوي والإجلاء تمت من دون أي اشتباكات وبتنسيق وتعاون من مجموعات (قسد) التي تدعمها في المنطقة ".

وكان نشطاء أفادوا في أيار الماضي، بأن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن نفّذت عملية إنزال في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث ألقت القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش"، مضيفين أن المسؤول الـ"داعشي" المعتقل كان قد تسلل إلى الأراضي السورية من العراق.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، ينفذ غارات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.

سيريانيوز