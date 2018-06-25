وافق مجلس الشعب، خلال جلسته التي عقدها، يوم الاحد، على مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012. للمادة الأولى من مشروع القانون

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) "وفقا لماجاء في المادة (1) من مشروع القانون، فان نفقات العمليات الجارية في الاعتمادات المفتوحة للموازنة العامة للدولة لعام 2012 بلغت بموجب القانون رقم 27 لعام 2011 نحو 550 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد نحو 951 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 54 بالمئة فيما بلغ الإنفاق الفعلي على العمليات الاستثمارية نحو 118 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد 375 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 38 بالمئة.

وبناء على المادة ذاتها، بلغ الإنفاق الفعلي في النفقات الإجمالية نحو 668 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد 1326 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 50 بالمئة.

وخلال مناقشة القانون، دعا أعضاء المجلس وزارة المالية إلى "الإسراع في تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب لأعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و2017 إلى مجلس الشعب لمناقشتها ومن ثم إقرارها ".

وتم تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي 3187 مليار ليرة سورية، بموجب مرسوم أصدره الرئيس بشار الاسد.

وصدرت موازنة 2017 بالقانون رقم 24 لعام 2016 حيث حدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.

يشار الى ان موازنة عام 2018 هي الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن بالليرة السورية.