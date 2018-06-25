حذرت بريطانيا من ان الهجمات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي في جنوب سوريا وعدم احترام اتفاق "خفض التصعيد" الخاص في المنطقة ينذر بوقوع ""كارثة إنسانية"، داعية روسيا الى إلزام النظام بوقف النار واحترام هذا الاتفاق.

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واعرب وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، عبر موقع وزارة الخارجية البريطانية على (تويتر)، عن "قلقه الشديد لأنباء القصف الجوي والصاروخي من قبل النظام السوري على منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا ، والذي تسبب في قتل وتشريد المدنيين في الأيام الأخيرة".

واشار بيرت الى ان "العمليات العسكرية التي ينفذها النظام السوري في جنوب سوريا تعتبر انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي توصلت إليه روسيا و الولايات المتحدة و الأردن وأقرته بريطانيا".

وحث بيرت روسيا على "الإيفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وضمان التزام النظام السوري بوقف إطلاق النار"، معتبرا ان "فعدم احترام الاتفاق يقوض استقرار المنطقة ويُنذر بوقوع كارثة إنسانية".

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد، رغم تهديد واشنطن باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" وضغوط دولية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا " غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات محتملة من النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.