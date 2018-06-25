تجدد، يوم الاثنين، سقوط العديد من القذائف على مناطق مختلفة من مدينة السويداء، في وقت تدور فيه معارك بين الجيش النظامي وتنظيم "جبهة النصرة" في ريف درعا المحاذي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان عدة قذائف صاروخية سقطت في حي النهضة ومحيط الملعب البلدي في مدينة السويداء، متسببة بأضرار مادية فقط.

وكانت طفلة توفيت واصيب 3 أشخاص بينهم امرأة يوم الأحد، جراء سقوط القذائف الصاروخية على مدينة السويداء وقريتي الدور وحران في ريفها الغربي.

وتتخذ "جبهة النصرة" من بعض المناطق بمدينة درعا بؤرا لهم ومنطلقا لشن واطلاق قذائف على النقاط العسكرية واستهداف الأحياء السكنية في مناطق بالسويداء .

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بجنوب غرب البلاد، في حين ترد المعارضة المسلحة باستهداف احياء تابعة للنظامي كالسويداء والقنيطرة ودرعا بالقذائف.

سيريانيوز