تعمل شركة "أدوبي" على مشروع يمكنه اكتشاف التعديلات الرقمية التي تم إدخالها على الصور ومقاطع الفيديو، وذلك بالاستعانة بأدوات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال موقع The Verge الأمريكي، ان المشروع الجديد يمكنه اكتشاف التعديلات الرقمية التي يقوم بها البشر بواسطة الآلات أو تقنية الذكاء الاصطناعي في وقت أقل بكثير.

وقال المتحدث باسم الشركة إن "هذا المشروع كان عبارة عن مشروع بحثى في مرحلة مبكرة، و لكن الشركة ترغب في المستقبل من اجل لعب دور في تطوير التكنولوجيا التي تساعد في مراقبة صحة الوسائط الرقمية و التحقق منها".

كما تعمل شركة "أدوبي" أيضًا على استخدام تقنية مقابلة تعمل عن طريق البحث عن كيفية استخدام التعلم الآلي في تعديل الصور.

ولم تطلق شركة "أدوبي" من قبل برامج مصممة لكشف الصور المزيفة، و لكن تشير الشركة إلى عملها مع جهات تطبيق القانون للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين، و ذلك كدليل على موقفها المسؤول تجاه التكنولوجيا الخاصة بها.

وكشفت ورقة البحث الجديدة كيف يمكن استخدام التعلم الآلي للتعرف على ثلاثة أنواع شائعة من التلاعب بالصور.

سيريانيوز