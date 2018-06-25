أطلقت شركة "سامسونج" هارد ديسك من نوعية SSD يمتلك سعة تخزين كبيرة للغاية تصل إلى 8 تيرا بايت، ويأتي في مساحة صغيرة جدًا تبلغ 11 سم × 3.05 سم فقط.

ونشر موقع engadget الأمريكي، ان تم تصميم هارد ديسك SSD الجديد باستخدام 16 من حزم NAND بسعة 512 جيجابايت من سامسونج، كل منها مكدس في 16 طبقة بسعة 256 جيجا بايت من شرائح 3-bit V-NAND لتحقيق كثافة 8 تيرابايت.

ولفت الموقع إلى أن الهارد الجديد سيؤدي إلى مضاعفة كثافة النظام في البنية الأساسية للخوادم الحالية ، وسيسمح بوجود مساحة تخزينية تبلغ 576 تيرابايت في مخدمات 2U rack، وتوفر الأقراص الصلبة SSD سرعات قراءة تصل إلى 3،100 ميجابايت / ثانية وسرعات كتابة تبلغ 2000 ميجابايت / ثانية - وهى تعد اسرع بمقدار خمسة وثلاث مرات من سرعات محركات الأقراص الصلبة SATA النموذجية.

وفي سياق متصل، تخطط Samsung لإصدار قرص صلب 512 جيجا بايت من SSDالمستندة إلى V-NAND 3 بت في وقت لاحق هذا العام، مما يتيح معالجة أسرع لتطبيقات البيانات الكبيرة.

سيريانيوز