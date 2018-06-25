كشفت خدمة مشاركة الفيديو "يوتيوب" عن عدداً من التحديثات الجديدة، أبرزها ميزة "Premieres" التي تتيح لمنشئي المحتوى تسجيل مقاطع الفيديو ونشرها عبر المنصة في شكل فيديوهات مباشرة تبث في الوقت الحالي.

وقال موقع TOI الهندي، يبدأ العرض الأول للميزة الجديدة للمطورين اليوم وستتوفر على نطاق واسع قريبًا.

وكان "نيل موهان"، كبير مسؤولي المنتجات في YouTube قال الخميس، "عندما يختار منشئي المحتوى ميزةPremiere، سيتم إنشاء صفحة عامة تلقائيًا للتعامل مع المحتوى على أنه مباشر".

وعندما يتابع جميع المعجبين مشاهدة العرض الأول، سيمكنهم "يوتيوب" من الدردشة مع بعضهم البعض ومع منشئ المحتوى في الوقت الفعلي عبر الدردشة المباشرة.

وعن ذلك قال موهان "يبدو الأمر كما لو أن مجتمع منشئي المحتوى بأكمله في أحد المسارح يشاهدون آخر أعمالهم".

ومن المنتظر أن يطرح يوتيوب ميزة "The Premieres" على مدار الأسبوعين القادمين، لتصل إلى بعض مستخدمي يوتيوب المحددين والذين كانوا شركاء في الاختبار التجريبي أولاً .

كما أعلنت يوتيوب أيضا عن خيار "Merchandise Integration" الجديد الذى يمكن من خلاله لمنشئي المحتوى إضافة بعض المنتجات مثل القمصان والأكواب وغيرها من الأشياء ووضعها أسفل الإعلان.

سيريانيوز