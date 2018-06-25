كشفت مواقع متخصصة أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" يعمل على تطوير برنامجاً يسمح له بإعطاء الأوامر للهواتف الذكية الخاصة بالمستخدمين لبدء تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، ان الشبكة الاجتماعية قدمت طلب للحصول على براءة اختراع تم نشره في 14 حزيران الجاري، يكشف أن قسم الأبحاث بالشركة يطور نظام يسمح له بإجبار الهواتف المحمولة الخاصة بالمستخدمين على جمع "الصوت المحيط" بإعلانات التلفزيون، والذى لا يمكن للبشر تمييزه سرا، مما يسمح لفيسبوك بالكشف عن الصوت الرقمي في إعلان تلفزيوني أو محتوى آخر.

ولفت الموقع البريطاني الى انه على الرغم من أن الأشخاص لن يتمكنوا من سماع هذا الصوت، إلا أنه يحتوى على مجموعة من الشفرات، والتي تتيح له إرسال رسالة إلى هاتفك الذكي ومطالبته بتسجيل الأصوات، وعندما يلتقط الهاتف هذه الإشارات، سيبدأ بجمع الصوت المحيط.

ووفقا للشبكة الاجتماعية، يتم جمع الأصوات المتميزة والواضحة مثل ضوضاء الماكينة و صوت الحركة البشرية البعيدة والكلام والصرير من الانكماش الحرارى، وتكييف الهواء وضوضاء السباكة في المنزل.

وبين الموقع، انه تم تصميم هذه التقنية لمراقبة ما يشاهده الأشخاص على أجهزة التلفزيون والبث الخاص بهم، لمعرفة الاعلانات التي قد تثير اعجابهم على "فيسبوك"، وهذا من شأنه أيضًا السماح للشركات بالحصول على إحساس دقيق بحجم الجمهور الذى يشاهد طرق الترويج الخاصة بها.

سيريانيوز