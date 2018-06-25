أطلقت "فيسبوك" تحديثاً جديداً لتطبيق ماسنجر كيدز Messenger Kids المخصص للأطفال، والذي يوفر بعض المميزات الحديثة.

ونشر "فيسبوك" على مدونته الرسمية، تم طرح التطبيق في عدد من الدول الجديدة وهى كندا وبيرو بداية من اليوم، كذلك فإن التطبيق أصبح متاح في اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية في جميع الأسواق.

ويتضمن تطبيق Messenger Kids حاليًا خيارًا جديدًا يسمى Pledge، وهو نتيجة تعاون بين Facebook والباحثين من Yale Center for Emotional Intelligenceومجموعة عالمية من المستشارين، ومن المفترض أن يعلم الأطفال أن كيف يكونوا مهذبين ولطفاء مع غيرهم، بشكل ممتع.

كذلك تعمل فيس بوك على ميزة أخرى ستظهر في قسم مهام التطبيق إلى جانب البرامج التعليمية، تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية استخدام ميزات التطبيق المختلفة، وستقدم نصائح للأطفال حول كيفية إظهار التقدير والامتنان تجاه أصدقائهم وعائلاتهم.

وأصبح التطبيق أيضا يضم مجموعة من "الملصقات" التي تم إنشاؤها خصيصا لإلهام الأطفال باتباع أسلوب لطيف تجاه الآخرين، وسيتمكن الأطفال من استخدامها عند تحديث تطبيقMessenger Kids إلى أحدث إصدار.

يشار إلى أن شركة "فيسبوك" اطلقت تطبيق ماسنجر للأطفال Messenger Kids في شباط الماضي، لتوفير تجربة أكثر أمانا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أصغر، من خلال مشاركة أولياء الأمور بشكل أكبر في اتصالاتهم عبر الإنترنت.

سيريانيوز