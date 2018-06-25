أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، عن أمل موسكو بمناقشة الشأن السوري إلى جانب العلاقات الثنائية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون خلال زيارته لروسيا.

ونقلت وسائل إعلام عن بوغدانوف قوله "تعلمون أن بولتون سيأتي، أعتقد أن تجري مناقشة كل القضايا المثيرة للاهتمام، العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بما في ذلك في سوريا وفلسطين، وغيرها من القضايا".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، هاريت ماركويس، أعلن في 14 حزيران ، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، سيزور موسكو في نهاية الشهر الجاري وسيبحث التنظيم لعقد قمة روسية أمريكية.

سيريانيوز