أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن الجيش النظامي بدعم من سلاح الجو الروسي صد هجوما لـ"جبهة النصرة" على عدة بلدات جنوب سوريا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في ، إن مسلحي "جبهة النصرة" شنوا هجوما ضد بلدات بجنوب سوريا "سبق أن انضوت طواعيا تحت لواء السلطة الشرعية"، لكن الجيش النظامي بالتعاون مع تشكيلات من "الجيش الحر" وبدعم من سلاح الجو الروسي تمكن من "صد هذا الهجوم".

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى "مقتل 70 مسلحا وتدمير 3 مدرعات و14 سيارة رباعية الدفع لهم، بينما لم تتكبد القوات السورية أي خسائر".

وكانت عمليات القصف التي يشنها الجيش النظامي على مناطق بريف درعا، تواصلت يوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا في بلدة الصورة، وسط تضارب الانباء حول دخول النظامي بلدة بصر الحرير.

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بالقنيطرة وريف درعا بجنوب غرب البلاد، رغم تهديد واشنطن باتخاذ "إجراءات صارمة" رداً على أي "انتهاك" وضغوط دولية لوقف القصف، وقت شكلت فصائل "الجيش الحر" العاملة في جنوب سوريا " غرفة عمليات مشتركة" لصد هجمات محتملة من النظامي.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.