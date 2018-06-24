حسم الكرواتي مارين سيليتش مواجهته المرتقبة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفوزه عليه 5-7 و7-6 (7-4) و6-3 الاحد في لندن في المباراة النهائية لدورة كوينز الانكليزية في كرة المضرب.

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وقلب سيليتش تخلفه بمجموعة واحدة و1-4 في الثانية وأنقذ كرة حاسمة لمنافسه ليحسم المباراة في صالحه ويحرز لقبه الثاني في كوينز بعد عام 2012، والاول له منذ مطلع العام الحالي.



وخاض ديوكوفيتش اول مباراة نهائية له منذ قرابة عام عندما تغلب على الفرنسي غايل مونفيس في دورة ايستبورن الانكليزية في الاول من تموز2017، والاولى في كوينز منذ سقوطه امام الاسباني رافايل نادال عام 2008.



وغاب ديوكوفيتش لفترة طويلة عن الملاعب وتحديدا لفترة خمسة اشهر عن اواخر العام الماضي لاصابة في كوعه يده اليمنى ثم عاد في الموسم الحالي لكن مشواره توقف لاكثر من شهر بعد ان قرر الخضوع لعملية جراحية.



اما سيليتش فكان يخوض رابع نهائي له في كوينز علما بانه خسر مرتين عامي 2013 و2017.