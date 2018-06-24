هاميلتون يتوج بجائزة فرنسا الكبرى للفورمولا وان وينتزع صدارة ترنيب السائقين اخبار الرياضة شارك

أحرز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقب جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد على حلبة بول ريكار دو كاستيليه.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) والفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) الذي اكمل منصة التتويج.



واستعاد البريطاني صدارة الترتيب العام للسائقين من منافسه المباشر على اللقب الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) الذي حل خامسا بعد حادث تصادم مع الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) في اللفة الاولى.



وزاد هاميلتون، الذي حقق انتصاره الثالث هذا الموسم والاول منذ سباق اسبانيا، رصيده الى 145 نقطة مقابل 131 لفيتل، في وقت احتل ريكياردو المركز الثالث برصيد 96 نقطة.



وبدأت الاثارة سريعا على حلبة بول ريكار دو كاستيليه، التي استضافت السباق الفرنسي للمرة الاولى منذ 1990، مع اطفاء الانوار اذ لم تجتز السيارات الامتار الاولى حتى اصطدم فيتل، المنطلق ثالثا، بسيارة بوتاس، المنطلق ثانيا، من الخلف فخرجا معا عن المسار.



وفي وقت تضررت مقدمة السيارة الحمراء لفيتل دخل الى المرآب لاصلاح الاضرار، بينما عاد بوتاس بدوره الى منصات فريقه بسبب إنثقاب إطاره الخلفي الايسر. سيريانيوز 2018-06-24 19:04:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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