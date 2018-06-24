تعادل منتخبا اليابان والسنغال بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما الأحد، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ودخل المنتخبان المباراة وكل منهما يبحث عن فوزه الثاني، بعدما تغلبت اليابان على كولومبيا والسنغال على بولندا بنتيجة واحدة 2-1.



وبدت السنغال التي تعود إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2002 حين فاجأت العالم بوصولها إلى ربع النهائي في مشاركتها الوحيدة، قادرة على خطف النقاط التي كانت ستضعها على مشارف ثمن النهائي.



وتقدم رجال المدرب آليو سيسيه، قائد منتخب 2002، مرتين عبر نجمهم وقائدهم الحالي ساديو مانيه (11) وموسى واغيه (71)، لكن "الساموراي الأزرق" رد عبر تاكاشي إينوي (34) ثم البديل هوندا (78) الذي أصبح أفضل هداف آسيوي في تاريخ النهائيات بأربعة أهداف.



ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى 4 نقاط، فيما تنتظر كل من بولندا وكولومبيا إحراز النقاط .