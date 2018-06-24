أنعش المنتخب الكولومبي آماله في التأهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه المستحق على نظيره البولندي 3-صفر الاحد في قازان، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

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وتدين كولومبيا بانتصارها الى صانع العابها هداف النسخة الاخيرة خاميس رودريغيز الذي صنع الاهداف الثلاثة لييري مينا (40) وراداميل فالكاو (70) وخوان كوادرادو (75).



وعوضت كولومبيا خسارتها المباراة الاولى امام اليابان 1-2 واقتنصت فوزا غاليا اعادها الى المنافسة على احدى بطاقتي المجموعة، كونها باتت تتخلف بفارق نقطة واحدة عن اليابان والسنغال اللذين تعادلا 2-2 .



وتخوض كولومبيا مباراة حاسمة في الجولة الاخيرة امام السنغال الخميس المقبل، وهي بحاجة الى الفوز لحجز بطاقتها الى الدور الثاني للمرة الثانية تواليا والثالثة في مشاركتها الخامسة في تاريخها. كما ان التعادل قد يكفيها شرط خسارة اليابان امام بولندا لانها تتفوق بفارق الاهداف على المنتخب الاسيوي.



وكانت كولومبيا فاجأت العالم في النسخة الاخيرة ببلوغها الدور ربع النهائي قبل ان تخرج على يد البرازيل المضيفة 1-2.



في المقابل، ودعت بولندا النهائيات بتعرضها للخسارة الثانية تواليا، بعد الاولى امام السنغال 1-2 في الجولة الاولى، وتبخرت بالتالي آمالها في استعادة أمجاد الماضي وتكرار سيناريو 1974 و1982 حين حلت ثالثة.



وباتت بولندا اول منتخب اوروبي يودع المونديال الحالي.