تصدر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، نتائج الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، وحصل على أكثر من 52% من أصوات الناخبين.

وأعلن أردوغان فوزه في الانتخابات وألقى كلمة أمام حشد من أنصاره، رغم عدم صدور النتائج الرسمية النهائية للانتخابات.

وبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات في الانتخابات النيابية، حصل تحالف الشعب الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على أكثر من 53.7%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 34.1% من الأصوات.

من جهتها شككت المعارضة في النتائج التي تصدر تباعا، متهمة وسائل الإعلام الحكومية بتضخيمها وتزويرها.

وقال حزب الشعب الجمهوري إن "الأرقام التي تصلنا تظهر حصول محرم إنجه على 40% من أصوات الناخبين مقابل 48% لأردوغان".

وجرت الانتخابات الحالية في ظل استمرار حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب الفاشل في تموز 2016.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في تشرين ثاني 2019، ولكن اردوغان دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة للرئاسة والبرلمان.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية.

وحال فوزه سيحكم اردوغان البلاد بصلاحيات مطلقة بعد تغيير الدستور الذي منحه صلاحيات واسعة.

وكان اردوغان رئيسا للوزراء لمدة 11 عاما قبل أن يصبح رئيساً في عام 2014.

سيريانيوز