فقد السويسري المخضرم روجيه فيدرر المركز الاول في التصنيف العالمي لصالح الاسباني رافايل نادال، بخسارته الاحد امام الكرواتي بورنا كوريتش 6-7 (6-8) و6-3 و2-6 في نهائي دورة هاله الالمانية لكرة المضرب.

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وكان يتعين على فيدرر الاحتفاظ بلقب بطل الدورة لكي يحافظ على المركز الاول في التصنيف العالمي والذي تبوأه الاسبوع الماضي بعد فوزه بدورة شتوتغارت الالمانية ايضا، لكن كوريتش كان له رأي اخر، علما بان اخر لقاء بينهما انتهى بفوز صعب للسويسري 5-7 و6-4 و6-4 في نصف نهائي دورة انديان ويلز الاميركية 2018.



والفوز هو الاول لكوريتش على فيدرر مقابل خسارتين --الاولى في نصف نهائي دورة دبي عام 2015--، وحرم، على غرار الاسترالي ليتون هويت (2010) والالماني فيليب كولشراتيبر (2012)، السويسري من رفع رصيده الى 10 القاب في دورة هاله، والى 99 في مسيرته بينها 20 لقبا كبيرا.



وتأتي سقطة فيدرر قبل اسبوع واحد من انطلاق بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى الفائز بلقبها 8 مرات اخرها العام الماضي.



والخسارة هي الاولى لفيدرر على الملاعب العشبية هذا الموسم بعد فوزه في 20 مباراة تواليا. وكان الالماني طومي هاس الذي اعتزل هذا العام قبل اسبوعين من الاحتفال بعيد ميلاده الاربعين، آخر من تغلب على السويسري على هذه النوعية من الملاعب، وكان ذلك في دورة شتوتغارت عام 2017.



في المقابل، احرز كوريتش (21 عاما) اللقب الثاني في مسيرته بعد تتويجه بطلا في دورة مراكش على ملاعب ترابية العام الماضي، علما بانه خسر مباراتين نهائيتين ايضا في دورتي مدراس الهندية ومراكش عام 2016.



وسبق لكوريتش ان تغلب على لاعبين كبار في مسيرته امثال نادال (بال السويسرية عام 2014 وسينسيناتي الاميركية عام 2016)، والبريطاني اندي موراي (دبي عام 2015 ومدريد 2017)، قبل ان يضيف فيدرر الى ضحاياه اليوم.



وكان كوريتش تغلب على الالماني الكسندر زفيريف في مستهل مشواره في البطولة ثم بلغ النهائي بانسحاب الاسباني روبرتو باوتيستا الرابع في الدورة والـ 16 في العالم.