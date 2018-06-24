وصلت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى الحدود السورية العراقية، بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ضمن المرحلة الثانية لحملة "عاصفة الجزيرة".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مواقع كردية ان قوات "قسد" حررت قريتي رجم الحجر, ومعروف الواقعتين على حدود العراقية بعد معارك مع " داعش."

وبينت المصادر ان مقاتلي "قسد" وصلت إلى الحدود السورية العراقية, وبذلك يكونوا قد اقتربوا من تحقيق كامل أهداف المرحلة الثانية للحملة العسكرية بإنهاء وجود "داعش "في المنطقة الحدودية، خاصة بعد استعادة الدشيشة أهم معاقل التنظيم في القطاع الجنوبي لمدينة الحسكة".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) تمكنت، في 16 من الشهر الجاري، من استعادة السيطرة على بلدة الدشيشة بريف الحسكة، من قبضة تنظيم "داعش".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

وبات تنظيم "داعش" حالياً محاصر ضمن مساحة ضيقة ما بين الحدود السورية العراقية ، حيث يتمركز في نقاط متفرقة يتحصن فيها.