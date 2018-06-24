أدانت سوريا، يوم الأحد، قرار الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي لمنظمة "الخوذ البيضاء"، والتي تعتبرها سوريا منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "تدين الجمهورية العربية السورية القرار الأمريكي الأخير المتمثل بتقديم دعم مالي قدره 6ر6 ملايين دولار لمنظمة الخوذ البيضاء الإرهابية".

وأضافت الوزارة في بيانها إننا نعتبر هذا القرار الأمريكي الذي "تفوح منه رائحة التمويل العلني للإرهاب، تجسيدا فاضحا للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وكل من فرنسا وبريطانيا ودول أخرى للإرهاب المتعدد الأشكال الذي شهدته سوريا منذ العام 2011".

ولفتت الوزارة الى ان "واشنطن وبعض الدول الغربية، سخرت تلك المنظمة لممارسة الإرهاب وخاصة الإرهاب الكيميائي بهدف تشويه صورة سوريا وإطالة أمد الحرب عليها" واتهمت الخارجية المنظمة بأنها ذراع اساسي لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي

وختمت الوزارة بيانها بالقول ان "تمويل الولايات المتحدة الأمريكية وتعويمها لهذه المنظمة قد فضح دون حياء علاقتها بتنظيم إرهابي خلافا لادعائها مكافحة الإرهاب وخلافا لقرارات مجلس الأمن التي أكدت أن تنظيم جبهة النصرة وكل ما يرتبط به هي تنظيمات إرهابية تجب مكافحتها."

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الخميس أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تخصيص نحو 6.6 ملايين دولار لتمويل عمليات منظمة "الخوذ البيضاء".

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.

سيريانيوز