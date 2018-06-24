أعلن "الحرس الثوري" الإيراني مقتل أحد جنرالاته في مدينة البوكمال بمحافظة ديرالزور.

وقالت وكالة أنباء (الحرس) الايرانية، أن الجنرال قتل خلال مهمة "تقديم استشارات" للجيش النظامي وللقوات الرديفة الموالية للحكومة السورية.

وأضافت الوكالة أن" الجنرال الميداني شاهرخ دائي بور قتل في مدينة البوكمال في سوريا في 23 حزيران الجاري 2018".

ولم تعط الوكالة أية معلومات حول ظروف مقتل الجنرال، الذي عرفت عنه على أنه قائد سابق لوحدة خلال الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988)، وأصيب خلال هذا النزاع قبل أن يتولى مناصب متعددة في سلاح المدفعية.

ومدينة البوكمال الواقعة في شرق سوريا على بعد كيلومترات فقط من الحدود العراقية سيطرت عليها قوات الجيش النظامي وحلفاؤها في تشرين الثاني 2017 بعد طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش) منها.

وتعتبر إيرانالى جانب روسيا من أكثر الدول الداعمة للنظام سياسيا و عسكريا لاسيما خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.

وسبق أن أعلنت إيران عن مقتل جنود و جنرالات في الحرس الثوري خلال المعارك الدائرة في سوريا كان آخرها مقتل اللواء عبد الله خسروي، قائد كتيبة "فاتحين"، الذي لقي مصرعه خلال المعارك الدائرة في ريف حمص الشرقي.

يذكر أنه في شهر آب الماضي وحده، لقي أكثر من 5 قياديين في الحرس الثوري حتفهم في سوريا، وكان من أبرزهم اللواء مصطفى خوش محمدي، الذي لقي مصرعه في قصف أمريكي قرب الحدود السورية العراقية، والقيادي محمد تاج والعقيد مرتضى حسين بور شلماني.

سيريانيوز