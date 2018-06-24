سيرت قوات تركية وأمريكية دورية رابعة، يوم الأحد، وذلك في الخط الواقع بين منطقتي "عملية درع الفرات" ومنبج شمال سوريا.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية إن "عناصر من القوات المسلحة التركية والجيش الأمريكي سيرت، اليوم، دورية رابعة بشكل منسق ومستقل، في الخط الواقع بين منطقة عملية درع الفرات ومنطقة منبج".

وقالت وكالة (الأناضول)، إن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي سيرت الدورية الرابعة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية في 18 حزيران الجاري، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

توصلت واشنطن وأنقرة مؤخراً لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج مقاتلي الوحدات الكردية وتشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، مشيرة الى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادراتهم المدينة منبج، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

وتعتبر منبج من أبرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الأكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

سيريانيوز