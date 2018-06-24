قاد "هاتريك" القائد الانكليزي هاري كاين منتخب بلاده لفوز ساحق على بنما (6-1) الأحد، ليحسم تأهل انكلترا وبلجيكا الى الدور ثمن النهائي عن المجموعة السابعة للمونديال الروسي، مقابل إقصاء تونس وبنما.

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وتصدر كاين (24 عاما) ترتيب هدافي مونديال روسيا، رافعا رصيده الى خمسة أهداف في مباراتين، متقدما بفارق هدف واحد على المتصدرين السابقين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو.



في المباراة التي أقيمت الأحد في مدينة نيجني نوفغورود، عزز جون ستونز (ثنائية) وجيسي لينغارد غلة للمنتخب الانكليزي، مقابل هدف بنمي يتيم للبديل فيليبي بالوي، ليسجل منتخب "الأسود الثلاثة" أربعة أهداف على الأقل في كأس العالم للمرة الأولى منذ نهائي 1966 على أرضه، عندما فاز على ألمانيا الغربية (4-2) محرزا لقبه الوحيد.



وضمنت انكلترا بفوزها الثاني في مباراتين، التأهل برفقة بلجيكا الفائزة السبت للمرة الثانية تواليا أيضا. وسيكون اللقاء المقبل بين المنتخبين في الجولة الثالثة في 28 حزيران في كالينينغراد، فاصلا في حسم الصدارة.



وكانت بلجيكا قد حققت فوزين كبيرين في الدور الأول، بنتيجة 3-صفر على حساب بنما في الجولة الأولى، و5-2 على حساب تونس في الثانية. وبذلك، بات المنتخبان متساويين في عدد النقاط والأهداف.