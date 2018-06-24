وجه مجلس الوزراء، يوم الأحد، بتكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، إضافة لتأكيده على تبسيط الإجراءات في الوزارات بما يتماشى مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء كلف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي ووضع الأسس لهذا التعاون في مرحلة إعادة الإعمار وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة للاطلاع على المحفزات والمشاريع المطروحة للاستثمار.

وتابعت الوكالة، ان المجلس طلب، من كل وزارة إنجاز برنامجها لتبسيط الإجراءات لجهة تقليل الثبوتيات وتخفيض التكلفة واختصار الزمن عن طريق توصيف الخدمات المقدمة للمواطن بشكل مباشر وفق رؤية وطنية تتماشى مع توجهات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وفيما يخص الخدمات المحلية، كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع برنامج لرفع مستوى الخدمات في المناطق التي استقطبت أعدادا متزايدة من المواطنين نتيجة الإرهاب وتحملت أعباء إضافية خلال السنوات الماضية وخاصة في محافظة ريف دمشق مثل جرمانا وصحنايا.

وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية بهدف تمكين الموارد البشرية فيها وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر إيجاد نظام موحد متكامل وشامل للعاملين وتمت إعادة المشروع الى وزارة النقل للأخذ بملاحظات الوزراء ليتم عرضه مرة أخرى على المجلس.

واعتمد المجلس أسس تصنيف الشركات العامة الاقتصادية التي قدمها رئيس لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس.

ووافق المجلس على إنشاء مركز رئيسي لتجميع مواد البناء المتوافرة في منطقة حسياء بمحافظة حمص ليتم نقلها إلى كل المحافظات وتأمين احتياجاتها منها.

وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الأسبوع الماضي، ورقة مبادئ أساسية للاستمرار بدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال منح قروض ميسرة بمزايا تفضيلية وإعفاءات لمعامل منتجات الثروة الحيوانية وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي.

سيريانيوز