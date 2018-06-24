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إصابة طفل جراء سقوط قذيفة صاروخية في حلب الجديدة
الاخبار المحلية

أصيب طفل بجروح، مساء الأحد، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة بمدينة حلب.


ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله بأن "طفلاً اصيب نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على المباني السكنية في حي حلب الجديدة".

واتهم المصدر "ارهابيين في منطقة الراشدين باطلاق القذيفة".

ولقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرين بينهم أطفال في 13 حزيران الجاري، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في حي شارع تشرين بحلب.

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب، والخاضعة لسيطرة النظام، لسقوط قذائف بين فترة وأخرى، تؤدي لسقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

سيريانيوز
2018-06-24 18:14:02
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