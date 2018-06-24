أصيب 25 شخصا بجروح بعضهم في حالة حرجة، ليلة السبت ، جراء انفجار ضخم في مبنى سكني بمدينة فوبرتال غرب ألمانيا.

ونقلت (دويتشه فيله) الألمانية، عن الشرطة ،قولها ان "الانفجار وقع في ساعة متأخرة من يوم السبت.. ولا نستبعد وجود أشخاص آخرين عالقين في المبنى.. جهود الإنقاذ مستمرة... والتحقيقات جارية في أسباب حدوث الانفجار.

وأضافت الشرطة أن "الانفجار تسبب بانهيار قسم كبير من المبنى فضلا عن حدوث أضرار كبيرة".

وبحسب مصادر محلية، تمكن بعض سكان المبنى من الفرار، في حين لا يزال آخرون محاصرين وعالقين تحت الأنقاض.

ولم يعرف حتى الان طبيعة الانفجار الذي طال المبنى السكني

وسبق أن شهدت مدن ألمانية حوادث عنف مختلفة منها إطلاق نار و طعن بأدوات حادة و دهس ما أدى إلى مقتل و جرح العشرات من السكان.

سيريانيوز