سقط ضحايا جراء سقوط قذائف صاروخية وانفجار عبوة ناسفة في مدينة السويداء وريفها.

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وذكرت وكالة الأنباء (سانا) ان "3 مدنيين بينهم امراة أصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة السويداء".

وكانت الوكالة اعلنت، في وقت سابق اليوم، ان "قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون يتحصنون في بصر الحرير وناحتة بريف درعا الشرقي، سقطت على أحد المنازل في قرية الدور بريف السويداء الغربي، أسفرت عن إصابة طفلة بجروح بليغة ووقوع أضرار مادية في منزل ذويها".

من جهة أخرى، تحدثت مصادر مؤيدة ونشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان مواطن لقي حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جنب الطريق في قرية رشيدة بريف السويداء الشرقي.

وتتخذ "جبهة النصرة" من بعض المناطق بمدينة درعا بؤرا لهم ومنطلقا لشن واطلاق قذائف على النقاط العسكرية واستهداف الأحياء السكنية في مناطق بالسويداء .

وبدأ الجيش النظامي وحلفاءه منذ أيام بقصف مواقع لمقاتلي المعارضة في مناطق بجنوب غرب البلاد، في حين ترد المعارضة المسلحة باستهداف احياء تابعة للنظامي كالسويداء والقنيطرة ودرعا بالقذائف.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.