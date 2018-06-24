كشف مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح.

وقال مدير مؤسسة الحبوب، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن "تقديم العروض يبدأ من تاريخ 2/7/2018 لأقل سعر ممكن بما يتناسب مع الأسعار العالمية".

وأضاف مدير المؤسسة العامة لتجارة الحبوب أنه "تم شراء 134 ألف طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد في المحافظات كافة".

وأشار إلى أنه "تم صرف مبلغ 20 مليار ليرة سورية للفلاحين كأثمان للقمح من أصل 100 مليار ليرة، تم تخصيصها من الحكومة لشراء موسم القمح للعام الحالي من الفلاحين".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في أيار الماضي، عن مسؤول حكومي ،قوله ان السلطات السورية تتوقع شراء أقلّ من مليون طنّ قمحًا محلياَ من المزارعين في موسم 2018 ، بسبب نقص هطول الأمطار.

وقدّرت سوريا محصول 2017 عند 2.17 مليون طنٍّ ، بينما قدّرته وكالات الأمم المتّحدة بنحو 1.8 مليون طن.

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أعلن في شهر أيلول أن الحكومة وقعت صفقة مع روسيا لتوريد 3 ملايين طن من القمح على مدى 3 سنوات، لكنها تعمل للحصول على التمويل من موسكو.

وشهدت سوريا، التي كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة، هبوطا حادا في الإنتاج منذ نشوب الحرب هناك.

سيريانيوز