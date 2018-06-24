أفادت وكالة الانباء (سانا)، يوم الأحد، أن معارك اندلعت بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في ريف حماه الشمالي.

وأوضحت الوكالة ان المعارك جاءت بعد "تصدي الجيش النظامي لهجوم من مسلحي "النصرة" على نقاط عسكرية في محيط قرية زلين بريف حماه".

واشارت الوكالة الى ان المعارك اسفرت عن "مقتل عدد من المسلحين وفرار من تبقى منهم، في حين وجهت وحدات الجيش ضربات مكثفة باتجاه المحور الذي انطلقوا منه ".

وكانت مناطق بريف حماه الشمالي الغربي تعرضت في الفترة الاخيرة لعمليات قصف شنها الجيش النظامي ضد مواقع لفصائل معارضة، وسط معارك.

و شهدت مناطق ريف حماه الجنوبي عمليات عسكرية شنها الجيش النظامي، قبل انتهاء تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود المسلح في المنطقة، حيث تم اخراج المئات من المسلحين مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في شهر ايار الماضي، إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات المسلحة على تسليم أسلحتها والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي..

وتقع البلدات الواقعة في ريف حماه تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".