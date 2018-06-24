أعلنت وزارة النقل السورية عن عزمها استئناف رحلاتها الجوية إلى ليبيا.

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وقال وزير النقل علي حمود ، في تصريحات صحفية، ان بلاده "تعتزم العمل على إعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا".

وأكد حمود أن الوزارة "من المقرر أن تمنح الموافقات اللازمة لليبيا من أجل عودة خطوطها الجوية إلى العمل".

بدوره، رحب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء شرقي ليبيا منير عصر، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، بقرار وزارة النقل السورية عودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا

ووصف عصر الخطوة بانها "دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين".

وجاء ذلك بعد أن طلبت الخطوط الجوية الليبية توضيحًا حول وضع المطارات في سوريا تمهيدًاً لعودة الطيران الليبي إلى هناك.

ومرت العلاقات الليبية السورية خلال الأشهر الماضية بتحسن ملحوظ بعد مشاركة تجار سوريين وليبيين في معرض صنع في سوريا الذي أقيم في مدينة دمشق حيث إلتقى وزير الإقتصاد السوري محمد سامر الخليل مع نظيره الليبي في الحكومة المؤقتة منير عصر وتم الإتفاق على فتح خط تجاري بين البلدين، لتسهيل شحن وتبادل البضائع والمنتجات التجارية .