أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية في 16 من شهر أيلول المقبل 2018.

ونصت المادة ( 1 ) من المرسوم على انه يحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

وجاء المرسوم رقم 214 للعام 2018 بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في سوريا مطلع عام 2016، بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في أنحاء البلاد، التي انتخبت نهاية 2011.

ويشار إلى أن الحكومة قررت سابقاً تمديد فترة عمل المجالس المحلية، بسبب تعذر إجراء انتخابات بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار عام 2011.

سيريانيوز