أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الأحد، فرض حالة طوارئ وحظرا للتجول في مدينة الرقة، تحسباً لهجمات قد يشنها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) داخل المدينة.

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واشارت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، في بيان، نشرته وسائل اعلام، الى ان حالة الطوارئ وحظر للتجول سيطبق في أرجاء مدينة الرقة ابتداء من الساعة الخامسة من صباح الأحد ولغاية الخامسة من صباح الثلاثاء".

وناشد البيان "السكان الالتزام بهذه التعليمات إلى حين إقصاء الخطر والقضاء على الإرهابين".

واوضح البيان ان هذه التعليمات جاءت بناء على "معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة" داعش" إلى مدينة الرقة"، مشيرا إلى أنها "بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام".

وبسطت "قسد"،التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، في تشرين الأول الماضي، سيطرتها على مدينة الرقة ، بعد معارك دامت أشهر ضد "داعش".

ونفذ "داعش"، منذ طرده من الرقة، هجمات وتفجيرات، بواسطة عبوات ناسفة او سيارات مفخخة، استهدفت "قسد" في محيط المدينة .