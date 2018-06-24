أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوم السبت، أن العمل في الممر الإنساني تل السلطان – أبوالضهور في منطقة "خفض التصعيد" بادلب، تم استئنافه، ما سيسمح لأكثر من 4.3 ألف مدني بمغادرة منطقة النزاع حتى نهاية الشهر الجاري.

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وقال رئيس المركز، اللواء ألكسي تسيغانكوف، بحسب وكالة (تاس)، ان "الظروف المناسبة لعودة النازحين جاهزة في أغلب الأراضي السورية، ونتيجة لذلك، عاد 69 ألف و961 مدنيا من مخيمات اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كما عاد خلال الأيام الماضية 114 شخصا إلى منازلهم".

وبسط الجيش النظامي سيطرته على منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد التوصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة يقضي باجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم باتجاه الشمال السوري ، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي.

واستعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة، بدعم من روسيا، والتي بدات تدخلها العسكري في البلاد في أيلول عام 2015.