أجرى وفد "الائتلاف الوطني" المعارض مباحثات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل حول الملف السوري.

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وذكر الائتلاف عبر موقعه الالكتروني، ان وفد الائتلاف زار الاربعاء الماضي مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، والتقى عدداً من المسؤولين الأوروبيين عن الملف السوري، وتم بحث "أهمية دعم مؤسسات الحكومة المؤقتة ومشاريعها، وما لذلك أهمية في تعزيز موقف المعارضة السورية في العملية السياسية".

كما جرى مناقشة " الملف السياسي وآخر التطورات في العملية السياسية"، حيث أكد وفد الائتلاف على "أهمية الاستمرار بدعم العمل الذي يصب في الملف الحقوقي والمحاسبة، وتفعيل الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا".

وتأتي المباحثات عقب اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عن حراك دولي بشأن العملية السياسية في سوريا، مشيرا الى عقد اجتماع بعد ايام مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان وأردنيين بشأن سوريا.

ويجري العمل على تشكيل اللجنة الدستورية من أجل الحل السياسي في سوريا، حيث تم تكليف دي ميستورا لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.